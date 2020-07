Mats Wilander a accordé une grande interview à Ubitennis dans laquelle il a été question de Novak Djokovic et du fiasco de l’Adria Tour. Le Suédois prend la défense du numéro 1 mondial : « J’ai interviewé Novak le premier jour de l’Adria Tour et il était vraiment très content de ce qu’il avait permis d’organiser. Il me disait qu’il avait les larmes aux yeux pendant les matchs. Selon moi, la responsabilité revient au gouvernement serbe. Nole a payé pour sa naïveté en voulant faire ce qui était juste (…) Il faut tirer son chapeau à Nole car il a essayé de faire quelque chose et aussi pour tout ce qu’il a fait pour les enfants de son pays. »

L’ancien champion suédois est ensuite questionné sur le rôle du Serbe au sein du conseil des joueurs : « Si l’on s’expose, il est normal de faire des erreurs de temps en temps, mais on ne devrait pas avoir à payer pour sa propre initiative. Sa situation me rappelle ce qui m’est arrivé en 1988 au moment de la séparation entre l’ATP et le Grand Prix lorsque le seul joueur de haut niveau à me soutenir était Tim Mayotte. Aujourd’hui, les trois grands sont tous au conseil et veulent travailler pour le bien du tennis. »