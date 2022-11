Après avoir un donné un premier avis sur l’at­ti­tude de Novak Djokovic, pris de trem­ble­ments contre Daniil Medvedev au Masters, Mats Wilander a défendu le joueur serbe.

« Il y a plus de mise en scène dans le tennis profes­sionnel désor­mais, et la mise en scène des émotions, c’est ce qui attire les gens devant leur écran en général. Donc j’aime bien ce côté. Djokovic doit gérer le regard de millions de personnes tout le temps, sauf pendant un match où il s’agit juste de lui et d’une autre personne. Il échange avec cette personne, et cet échange inclut ses émotions, ses pensées et son état physique. Donc je n’en retire rien de spécial, si ce n’est que le type est une bête physique absolue, et qu’é­mo­tion­nel­le­ment, c’est aussi un animal sur un court de tennis. C’est fantas­tique ! », a souligné l’an­cien numéro 1 mondial, consul­tant pour Eurosport.