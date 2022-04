La saison sur terre battue a démarré sans Rafael Nadal, dont la date de retour reste pour le moment inconnue. Blessé à une côte à Indian Wells, le Majorquin n’a toujours pas repris l’en­traî­ne­ment. Pour Mats Wilander, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem peut nourrir des regrets même s’il a simple­ment agi comme il l’a fait tout au long de sa carrière.

« Je m’at­ten­dais à ce que Rafael Nadal fasse l’im­passe sur Indian Wells et Miami après sa victoire à Acapulco. Il a proba­ble­ment un peu trop poussé son corps. Sans Indian Wells, il aurait eu un mois de repos et suffi­sam­ment de temps pour se préparer pour sa surface préférée. C’est toujours la même chose avec Rafa. Il aime telle­ment le tennis et la compé­ti­tion qu’il va sur le terrain et donne tout ce qu’il peut dès qu’il se sent bien. C’est un cercle vicieux : on repousse ses limites, on se blesse, on se remet en forme et on recom­mence à donner le meilleur de soi‐même. C’est la carrière de Rafa, et il en a fait une très bonne. Il est le meilleur joueur de tous les temps sur le papier et il a accompli beau­coup de choses malgré les pauses causées par des bles­sures », a souligné avec justesse le consul­tant suédois d’Eurosport.