Dans des propos relayés par Eurosport, Mats Wilander a loué la force mental de Novak Djokovic. Le Suédois voyait le Serbe avoir plus de diffi­cultés après sa défaite à l’US Open face à Daniil Medvedev (6–4, 6–4, 6–4) : « Je pensais que Novak Djokovic ne serait pas le même joueur après l’US Open. Ce que Djokovic a vécu à New York m’au­rait détruit. Cela aurait aussi détruit John McEnroe et Bjorn Borg. Cela aurait détruit de nombreux joueurs, mais pas Novak Djokovic. Il est surhu­main. Il est aussi le meilleur joueur de l’Histoire en indoor. »

Il est vrai qu’un doublé Bercy – ATP Finals après avoir échoué sur la dernière marche du Grand Chelem serait une nouvelle prouesse mentale réalisée par le numéro 1 mondial.