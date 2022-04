D’ordinaire assez mesuré, Mats Wilander a fait une sortie plus qu’of­fen­sive concer­nant le compor­te­ment de Nick Kyrgios et sa noncha­lance sur le court. Le Suédois a même cité l’an­cien numéro 1 mondial, Lleyton Hewitt, pour étayer son propos. Et il ne ménage pas l’Australien, bien au contraire.

« C’est un jeu où l’on apprend beau­coup de choses sur la vie, l’édu­ca­tion et les règles, et ces gars‐là l’élèvent à un niveau complè­te­ment diffé­rent. Lleyton Hewitt m’a dit que tous les enfants austra­liens font ce que Nick Kyrgios fait. Je ne dis pas qu’ils lancent des raquettes ou quoi que ce soit, mais ils frappent la balle comme Nick Kyrgios et c’est assez mauvais d’une certaine manière parce que Nick est telle­ment talen­tueux, mais il n’uti­lise pas du tout ses pieds dans aucun de ses coups. Il la frappe juste avec son bras. Et ils admirent ce gars. Donc je pense que c’est atroce », a lancé le consul­tant sur Eurosport.