Réagissant au déra­page d’Alexander Zverev lors de son match de double à Acapulco et sur l’ab­sence de suspen­sion à son encontre, Mats Wilander en a profité pour dénoncer un compor­te­ment qui est de plus en plus courant au sein du circuit profes­sionnel : le cassage de raquette.

« Je n’aime pas le fait qu’on détruise les raquettes de tennis, même si cela est devenu de plus en plus accep­table dans le monde profes­sionnel. Je déteste abso­lu­ment ce compor­te­ment parce qu’il y a plus de joueurs de tennis dans le monde qui ne peuvent pas s’of­frir une deuxième raquette. Il ne faut donc pas montrer aux enfants que c’est ainsi que nous trai­tons le maté­riel que nous utilisons. »