Interrogé par Eurosport sur la triste fin de carrière de Juan Martin Del Potro à cause d’une douleur au genou devenue insup­por­table, Mats Wilander a eu une réflexion intérs­sante concer­nant l’Argentin. Selon lui, les joueurs mais aussi les médias et les fans l’ont un peu zappé au profit des éter­nels Federer, Nadal, Djokovic ou encore Murray.

« C’était plein à craquer et ils l’ont vrai­ment célébré comme un héros. Quand vous le voyez jouer, vous vous rendez compte qu’il s’est battu pendant des années en silence après tant d’opé­ra­tions, et que nous n’avons pas vrai­ment parlé de lui pendant ces arrêts parce que nous étions obnu­bilés par le Big 3 ou le Big 4 avec Andy Murray. Del Potro aurait dû être l’un d’entre eux, faire partie d’un Big 5 : il a battu Nadal et Federer à leur apogée en Grand Chelem, Novak Djokovic aussi aux Jeux. Je pense donc que Del Potro a été légè­re­ment oublié, que nous n’avons pas fait assez atten­tion à ce qu’il traversait. »