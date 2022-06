Dans sa dernière chro­nique pour L’Equipe, Mats Wilander encense le Rafael Nadal 2 ou 3.0, dont le jeu s’avère beau­coup plus diver­tis­sant que par le passé, selon le consul­tant suédois. Ce dernier explique pour­quoi il n’a jamais autant pris de plaisir qu’en ce moment à voir évoluer le Majorquin.

« Plus je vieillis, plus j’éprouve de plaisir à le voir jouer. On voit qu’il fait davan­tage confiance en ses varia­tions que lorsqu’il avait 22 ou 23 ans. Je trouve son tennis plus amusant que celui de Roger ou de Novak. Avec Roger, tout paraît facile. C’est simple et esthé­tique. Rafa, c’est diffé­rent : son naturel surgit au moment où le tamis frappe la balle. Bien sûr, le début et la fin de geste ne sont pas aussi fluides que chez Roger. Mais le contact avec la balle est si pur, son toucher de balle est si extra­or­di­naire que j’en suis épous­touflé. J’ai toujours adoré son inten­sité et son impli­ca­tion émotion­nelle. Mais, avant, il y avait un aspect répé­titif dans son jeu. On savait exac­te­ment comment il allait gagner le point. Et on savait qu’il gagne­rait 6–2, 6–2, 6–2. Maintenant, il crée de l’incertitude : que va‐t‐il faire sur le coup suivant ? C’est comme regarder Federer quand il était à son top. Je n’ai plus envie de commenter ses matchs. J’ai juste envie de le regarder jouer. »