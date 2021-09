Suite à la victoire de Daniil Medvedev face à Novak Djokovic en finale de l’US Open dimanche soir, Mats Wilander, pour notre quoti­dien préféré, a fait le bilan de cette finale et a évoqué le Big 3 alors qu’ils sont toujours tous les trois à égalité parfaite en nombre de titres du Grand Chelem.

« Il est évident que Novak Djkovic ressen­tait une pres­sion énorme. Bien plus forte que ce qu’on aurait pu penser. Il y a quand même deux bonnes nouvelles dans ce Grand Chelem raté. La première, c’est que la nouvelle géné­ra­tion est désor­mais prête à reprendre le flam­beau. Au point que j’en arrive presque à espérer que les trois grands restent à vingt Grands Chelems chacun. Je trou­ve­rais ça génial ! Et c’est très possible. Ce serait un timing “chiffré” idéal pour un passage de témoin défi­nitif. La deuxième bonne nouvelle, c’est que je suis sûr que Novak ne va pas vouloir en rester là. Je l’imagine bien prendre quelques semaines off pour se ressourcer, puis s’entraîner comme un animal pendant quatre mois pour fondre sur l’Open d’Australie. Ce sera pour lui un nouveau départ. »