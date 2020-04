Remarquable couverture de l’annulation de Wimbledon dans L’Equipe ce matin qui nous donne les moyens de comprendre le pourquoi et le comment de la situation actuelle. Nos confrères ont demandé l’avis à Mats Wilander toujours aussi précieux et précis concernant la situation actuelle.

On a retenu un passage, celui concernant l’aspect sportif mais l’ensemble de la prose du Suédois est un appel à plus de plaisir et de prise de conscience globale, que ce soit pour les fans comme pour les joueurs qui sont des « privilégiés ». Sur le jeu et donc les joueurs qui selon lui sont les perdants de cet immobilisme forcé, Wilander a tranché : « Le grand perdant, c’est Djokovic. Il n’a pas encore perdu de l’année et c’est clair que ce virus le stoppe dans son élan. C’est aussi une perte de temps pour tous les gars qui poussent derrière le Big 3. Bien sûr, ils ont beaucoup progressé en s’entraînant mais les gars comme Shapovalov, Tsitsipás, ou Auger-Aliassime grandissent surtout aujourd’hui en match. »