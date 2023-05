Le monde du tennis continue de réagir au forfait de Rafael Nadal pour Roland‐Garros. Mats Wilander a commenté la nouvelle pour pour Eurosport en parta­geant une réflexion sur l’édi­tion 2023 du Grand Chelem pari­sien, forcé­ment diffé­rent des autres en l’ab­sence du maître des lieux.

« Roland‐Garros n’est plus le même main­te­nant que Rafael Nadal a décidé de ne pas jouer. Le prochain vain­queur sera toujours inter­rogé sur le fait de savoir s’il aurait pu gagner si Nadal avait parti­cipé au tournoi. L’aspect positif de l’an­nonce faite par Rafa est que, bien sûr, il envi­sage toujours de jouer au moins une autre saison. Nous souhai­tons qu’il joue pour toujours, et qu’il joue à Roland‐Garros pour toujours ; mais en même temps, je ne veux pas le voir venir à Paris et ne pas être à 100%, ne pas se sentir bien et risquer sa vie future. Pour les autres joueurs, c’est votre chance, alors vous feriez mieux de la saisir », a lâché le Suédois.