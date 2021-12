Plus d’un an après avoir eu des mots assez durs à l’en­contre d’Andy Murray en deman­dant s’il était normal que le Britannique « pique » les invi­ta­tions des plus jeunes joueurs, Mats Wilander a mani­fes­te­ment retourné sa veste.

Cette fois, le consul­tant d’Eurosport a encensé l’Écossais et son incroyable vision du jeu : « Andy Murray a cette capa­cité à rendre son adver­saire un peu plus mauvais. Tout d’abord, c’est un signe d’hu­mi­lité. C’est le signe de quel­qu’un qui sait qu’il a certaines limites en tant que joueur. Et je pense que les joueurs qui connaissent leurs propres limites sont ceux qui sont les plus grands joueurs du monde. Andy Murray sait qu’il y a des joueurs qui ont plus de puis­sance. Ils ont peut‐être même un meilleur toucher. Je ne pense pas qu’ils soient plus forts, mais ils sont plus rapides sur le court, plus explo­sifs, et il sait qu’il doit les rendre un peu moins bons pour pouvoir les battre. C’est un signe d’hu­mi­lité. Et c’est un signe de QI tennis. Le QI tennis d’Andy Murray est proba­ble­ment le plus élevé de tous les temps », a déclaré le Suédois qui a radi­ca­le­ment changé de ton depuis un an.