Comme beau­coup, Mats Wilander a été boule­versé par la fin de carrière de Juan Martin Del Potro à Buenos Aires. Après avoir reconnu que l’Argentin n’avait pas été traité à sa juste valeur, le Suédois a cette fois voulu évoquer l’en­thou­siasme incroyable autour de sa personne, notam­ment en Coupe Davis.

« J’ai joué contre lui en Coupe Davis plusieurs fois en tant que capi­taine de l’équipe suédoise, et l’am­biance deve­nait élec­trique avec lui. Le cham­pion du public, c’est ce qu’il semblait être pour moi. L’autre match dont je me souviens, c’était la finale de la Coupe Davis en Croatie. Il était mené deux sets à rien, et il a réussi, je ne sais pas comment, à inverser la tendance, ce qui a ensuite permis à Federico Delbonis de conclure dans le 5e match contre Ivo Karlovic. Juan Martin était un joueur d’équipe et il atti­sait la ferveur des fans. Qui peut oublier ces « Delpo, Delpo, Delpo » chantés dans les tribunes ? Les gens ne le faisaient pas avec Roger, Rafa, Novak ou Andy. Peut‐être à Wimbledon pour Andy et encore… Del Potro avait ses suppor­ters qui le suivaient partout dans le monde. Si vous êtes argentin et que Delpo joue, vous allez le voir jouer. C’était comme s’il avait des suppor­ters de foot derrière lui. »