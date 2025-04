Mats Wilander s’est longue­ment exprimé sur Novak Djokovic chez nos confrères d’Eurosport.

Et après avoir expliqué pour­quoi le Serbe ne devrait pas faire l’im­passe sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo et pointé du doigt les prin­ci­pales diffé­rences avec Rafael Nadal, l’an­cien cham­pion suédois a évoqué les débuts toujours compli­qués sur terre battue. Et cette saison 2025 ne devrait pas échapper à la règle.

« Je pense qu’il va rencon­trer quelques problèmes, et c’est une chose que nous avons vue avec Novak en général, c’est que le début de la saison sur terre battue n’est pas néces­sai­re­ment sa meilleure saison. Pour moi, la raison en est qu’il est un grand joueur de terre battue sans être un joueur de terre battue, en raison de la façon dont il frappe la balle. Bien sûr, son coup droit ressemble beau­coup à un coup droit sur terre battue, avec beau­coup d’ef­fets, mais il peut, bien sûr, jouer plus à plat. Cela ne fonc­tionne pas très bien sur la terre battue. »