Dans une vidéo postée il y a quelques jours, Mats Wilander avec son franc parler expri­mait ce qui selon lui pouvait arriver à l’US Open, les chances de voir Novak réaliser le Grand Chelem mais surtout les risque de passer à côté de ce rendez‐vous historique.

« Roger et Rafa sont proba­ble­ment les deux adver­saires les plus puis­sants qu’il ait affrontés et il a survécu à cela. Gagner pour Novak n’est qu’un chiffre en ce moment et ça va être diffi­cile. Je ne pense pas que le 21e Chelem pour Novak sera aussi simple qu’on pour­rait s’y attendre, bien au contraire. Pour Nole, tout est diffé­rent si on compare au parcours de Federer qui a remporté la plupart de ses titres lorsque Novak et Rafa ne jouaient pas »

Cet US Open sera donc parti­cu­lier en l’ab­sence de Roger et Rafa.