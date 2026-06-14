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Wilander prévient Alcaraz et Sinner : « Je pense que si nous cher­chions un troi­sième joueur, nous l’avons enfin trouvé. Jannik et Carlos ne pour­ront plus se sentir aussi tranquilles »

Par
Thomas S
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Après avoir décroché à Roland‐Garros son tout premier titre du Grand Chelem, bien aidé par l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev doit‐il être placé dans la même caté­gorie que les deux premiers au clas­se­ment ATP ?

C’est en tout cas l’avis de Mats Wilander, pour qui le sacre de l’Allemand Porte d’Auteuil semble tout changer, malgré des circons­tances très favorables. 

« À mon avis, il jouera de manière plus détendue, il s’est débar­rassé d’un poids énorme. Je pense que si nous cher­chions un troi­sième joueur entre Sinner et Alcaraz, nous l’avons enfin trouvé. Jannik et Carlos ne pour­ront plus se sentir aussi tran­quilles ; selon moi, Sascha va se rappro­cher consi­dé­ra­ble­ment de leur niveau », a déclaré le Suédois à la Gazzetta dello Sport.

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 12:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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