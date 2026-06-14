Après avoir décroché à Roland‐Garros son tout premier titre du Grand Chelem, bien aidé par l’absence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev doit‐il être placé dans la même catégorie que les deux premiers au classement ATP ?
C’est en tout cas l’avis de Mats Wilander, pour qui le sacre de l’Allemand Porte d’Auteuil semble tout changer, malgré des circonstances très favorables.
« À mon avis, il jouera de manière plus détendue, il s’est débarrassé d’un poids énorme. Je pense que si nous cherchions un troisième joueur entre Sinner et Alcaraz, nous l’avons enfin trouvé. Jannik et Carlos ne pourront plus se sentir aussi tranquilles ; selon moi, Sascha va se rapprocher considérablement de leur niveau », a déclaré le Suédois à la Gazzetta dello Sport.
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 12:13