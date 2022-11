Après s’être exprimé sur le GOAT suite à la déci­sion du gouver­ne­ment austra­lien d’au­to­riser Novak Djokovic à s’en­voler pour parti­ciper à l’Open d’Australie, Mats Wilander, dans une récente inter­view pour Eurosport, a mis en garde le Danois Holger Rune. Ce dernier, doté d’une grande confiance en lui, pour­rait en payer le prix tôt ou tard selon le consul­tant suédois.

« Il va devoir faire de gros ajus­te­ments dans son langage corporel, mais je suis sûr qu’il y arri­vera car il apprend vite et il a la volonté de gagner. C’est un grand combat­tant et c’est formi­dable, mais s’il ne contrôle pas ses émotions, ses adver­saires sauront en tirer parti. Je pense qu’il a clai­re­ment commis une erreur en disant qu’il se voyait comme un poten­tiel numéro un mondial en 2023. Il se met beau­coup de pres­sion et je pense qu’il devrait prendre exemple sur Ruud en termes d’at­ti­tude. Mais on ne sait jamais, peut‐être que cela le motivera. »