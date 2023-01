De plus en plus présent à quelques jours du début de l’Open d’Australie, Mats Wilander, consul­tant star d’Eurosport, a eu des mots très forts concer­nant l’avenir de Carlos Alcaraz dans ce sport. Jusqu’à éclipser Federer, Nadal et Djokovic ?

« Pour moi, voir Alcaraz gagner l’US Open a été le tournoi le plus exci­tant que j’ai vu depuis plus de 20 ans que je travaille à la télé­vi­sion ou dans les médias en tant qu’a­na­lyste. J’ai dit que je pensais que si Alcaraz conti­nuait à gagner – et je l’ai même dit en privé à Juan Carlos Ferrero [l’en­traî­neur d’Alcaraz] – il pour­rait devenir le joueur de tennis le plus impor­tant que nous ayons jamais eu dans notre sport. Les gens vont me dire : ‘Qu’est‐ce que tu veux dire ? Roger Federer n’est‐il pas… ? Rafael Nadal n’est‐il pas… ? Oui, ils sont abso­lu­ment, incroya­ble­ment impor­tants. Mais ici, vous avez un gars qui fait telle­ment d’ef­forts, il est telle­ment rapide, il joue avec telle­ment de coups diffé­rents, il peut faire service‐volée à 15–30. Il n’a que 19 ans ! Il frappe des amor­ties à 15–30 ans, il a 19 ans ! Puis il plonge, et à la fin, il sourit et il rit. »