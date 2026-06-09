« Il y a un côté positif à cette défaite. Je vais pouvoir bien m’en­traîner avant Wimbledon », décla­rait Jannik Sinner après s’être tota­le­ment effondré physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

L’Italien aura en effet un titre à défendre à Wimbledon (29 juin au 12 juillet) et un cinquième trophée majeur à aller cher­cher. Et il sera bien évidem­ment favori comme l’a souligné Mats Wilander lors d’une inter­view accordée à Ubitennis.

« À mon avis, Sinner est le favori pour remporter Wimbledon. Il n’est peut‐être pas aussi clai­re­ment favori qu’il l’était pour remporter Roland‐Garros, mais il reste tout de même un très grand favori pour remporter à nouveau Wimbledon. »

Pour rappel, Carlos Alcaraz a déjà déclaré forfait pour le Grand Chelem pari­sien où il a triomphé deux fois (2023 et 2024) et juste­ment été battu par son rival italien en finale l’an dernier.