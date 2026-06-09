« Il y a un côté positif à cette défaite. Je vais pouvoir bien m’entraîner avant Wimbledon », déclarait Jannik Sinner après s’être totalement effondré physiquement au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.
L’Italien aura en effet un titre à défendre à Wimbledon (29 juin au 12 juillet) et un cinquième trophée majeur à aller chercher. Et il sera bien évidemment favori comme l’a souligné Mats Wilander lors d’une interview accordée à Ubitennis.
« À mon avis, Sinner est le favori pour remporter Wimbledon. Il n’est peut‐être pas aussi clairement favori qu’il l’était pour remporter Roland‐Garros, mais il reste tout de même un très grand favori pour remporter à nouveau Wimbledon. »
Pour rappel, Carlos Alcaraz a déjà déclaré forfait pour le Grand Chelem parisien où il a triomphé deux fois (2023 et 2024) et justement été battu par son rival italien en finale l’an dernier.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 13:21