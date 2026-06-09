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Wilander : « Sinner ne sera peut‐être pas aussi clai­re­ment favori à Wimbledon qu’il ne l’était à Roland‐Garros, mais il reste de tout même un très grand favori »

Par
Baptiste Mulatier
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« Il y a un côté positif à cette défaite. Je vais pouvoir bien m’en­traîner avant Wimbledon », décla­rait Jannik Sinner après s’être tota­le­ment effondré physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

L’Italien aura en effet un titre à défendre à Wimbledon (29 juin au 12 juillet) et un cinquième trophée majeur à aller cher­cher. Et il sera bien évidem­ment favori comme l’a souligné Mats Wilander lors d’une inter­view accordée à Ubitennis.

« À mon avis, Sinner est le favori pour remporter Wimbledon. Il n’est peut‐être pas aussi clai­re­ment favori qu’il l’était pour remporter Roland‐Garros, mais il reste tout de même un très grand favori pour remporter à nouveau Wimbledon. »

Pour rappel, Carlos Alcaraz a déjà déclaré forfait pour le Grand Chelem pari­sien où il a triomphé deux fois (2023 et 2024) et juste­ment été battu par son rival italien en finale l’an dernier.

Publié le mardi 9 juin 2026 à 13:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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