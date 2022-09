Consultant spécial pour le quoti­dien L’Équipe durant toute la quin­zaine de l’US Open, Mats Wilander a tenté de décor­ti­quer ce qui fait de Carlos Alcaraz un joueur déjà très spécial. Et d’après le Suédois, l’Espagnol de 19 ans est avant tout une combi­naison de Federer, Nadal et Djokovic. Et on a du mal à lui donner tort…

« Carlos est le produit de Roger (Federer), Rafa (Nadal) et Novak (Djokovic). Il a grandi en les regar­dant à la télé. Il tient de Rafa la passion et l’amour de la compé­ti­tion. Il tient son côté artis­tique de Roger, les amor­ties, le service‐volée, etc. Et il tient de Novak sa souplesse et sa qualité de dépla­ce­ment. Je ne suis pas sûr qu’il se déplace mieux que Novak, mais il est plus rapide. Sa passion est malgré tout diffé­rente de celle de Rafa : il se bat avec le sourire. On n’avait jamais vu ça ! Peut‐être avec Gustavo Kuerten, mais diffé­rem­ment… Il tente plus d’amor­ties qu’aucun grand joueur n’a jamais tentées. Vraiment, il est le produit d’un sport qui appar­tient à Roger, Rafa et Novak. Je pensais que Stefanos Tsitsipas pouvait être ce produit. Carlos Alcaraz a amené ça encore plus loin. »