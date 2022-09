Consultant star d’Eurosport, Mats Wilander était forcé­ment attendu après l’an­nonce de la retraite de Roger Federer à l’issue de la Laver Cup. Si c’est un senti­ment de tris­tesse qui le domine après cette nouvelle, le Suédois a égale­ment voulu insister sur son immense héri­tage, autant tennis­tique que physique.

« Mon senti­ment sur le fait que Roger ne jouera plus dans de vrais matchs en compé­ti­tion est très triste. J’espérais qu’il aurait encore trois ou quatre tour­nois à son actif. Mais en même temps, je pense que quand on voit le niveau auquel le jeu est passé ces deux dernières années, peut‐être qu’il s’est rendu compte, et que nous devrions nous rendre compte, qu’il est presque impos­sible de revenir à ce niveau à 40 ou 41 ans. Donc je suppose que oui, et bien sûr, c’est triste. Mais en même temps, je pense que je veux célé­brer le fait que Roger Federer a porté notre jeu au sommet de tous les sports, de l’ath­lé­tisme profes­sionnel, parce que Roger Federer n’a pas seule­ment été le plus grand joueur de tennis à un moment de tous les temps, il a aussi été élu l’un des plus grands athlètes du monde pendant un an ou deux. »