Actuellement au coude‐à‐coude dans la course au GOAT avec 22 titres du Grand Chelem chacun, Rafael Nadal et Novak Djokovic joue­ront gros à Roland‐Garros, du 28 mai au 11 juin.

Pour que l’his­toire soit encore plus belle, Mats Wilander voudrait que Rafael Nadal et Novak Djokovic terminent leur carrière à égalité.

« Nous ne pouvons pas imaginer comment Nadal ou Djokovic se sentent à l’idée d’être à égalité avec 22 tour­nois du Grand Chelem. Novak est main­te­nant plus détendu après avoir gagné en Australie et avoir égalé Nadal. S’ils finissent tous les deux à égalité avec 22 titres, je m’en réjoui­rais. Je pense que nous ne voulons pas que l’un d’entre eux remporte 25 ou 26 tour­nois du Grand Chelem. Si Nadal obte­nait un 23e titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, peut‐être que les doutes de Nole revien­draient et qu’on se deman­de­rait s’il est capable de battre des jeunes comme Alcaraz », a résumé le consul­tant Eurosport, lui‐même vain­queur de 7 Majeurs.