En plus d’avoir affirmé que Novak Djokovic « devait abso­lu­ment gagner Roland‐Garros », Mats Wilander a déclaré sur Eurosport que le fait que le Serbe ne puisse pas jouer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami était un mal pour un bien.

« Vu ce qu’il a montré ces derniers mois, je crois que c’est positif pour lui. Il n’a pas besoin d’aller aux Etats‐Unis et de jouer sur dur pendant plusieurs semaines après les efforts consentis en Australie en début d’année. Quand vous partez jouer un tournoi, et encore plus une tournée, vous inves­tissez du temps et des efforts non seule­ment dans la compé­ti­tion mais aussi dans la prépa­ra­tion. Là,il va préserver son corps. Il peut s’en­traîner tran­quille­ment, ce qui ne lui demande pas la même dépense d’énergie. Il pourra être bien frais pour la saison sur terre battue et l’être plus que d’autres au moment de Roland‐Garros. »