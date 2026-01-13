Si Carlos Alcaraz a pour le moment décider de ne pas remplacer Juan Carlos Ferrero, en nommant Samuel Lopez coach principal, le septuple lauréat en Grand Chelem et consultant star d’Eurosport, Mats Wilander, a donné quelques idées de légende pour entraîner l’actuel numéro 1 mondial.
« Je pense qu’il est très important pour lui d’avoir un vainqueur de Grand Chelem à ses côtés, il avait déjà Juan Carlos Ferrero. Et je pense qu’il lui faut un ancien joueur avec un style différent. Quand on parle de Murray et Carlos Alcaraz, il y a une similitude dans leur façon de jouer. Mais si vous prenez John McEnroe et Carlos Alcaraz, vous constatez soudainement un grand changement. Ou si vous prenez Stefan Edberg et Carlos Alcaraz, il y a une grande différence. Ou prenons Roger Federer, par exemple. Nous parlons maintenant de quelqu’un qui pourrait vraiment aider Carlos Alcaraz avec le jeu avec lequel il n’est pas très à l’aise. Et je pense que Roger Federer serait l’entraîneur idéal pour Carlos Alcaraz ».
