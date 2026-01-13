AccueilATPWilander sur le meilleur coach possible pour Alcaraz entre Federer, Nadal et...
Si Carlos Alcaraz a pour le moment décider de ne pas remplacer Juan Carlos Ferrero, en nommant Samuel Lopez coach prin­cipal, le septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant star d’Eurosport, Mats Wilander, a donné quelques idées de légende pour entraîner l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

« Je pense qu’il est très impor­tant pour lui d’avoir un vain­queur de Grand Chelem à ses côtés, il avait déjà Juan Carlos Ferrero. Et je pense qu’il lui faut un ancien joueur avec un style diffé­rent. Quand on parle de Murray et Carlos Alcaraz, il y a une simi­li­tude dans leur façon de jouer. Mais si vous prenez John McEnroe et Carlos Alcaraz, vous constatez soudai­ne­ment un grand chan­ge­ment. Ou si vous prenez Stefan Edberg et Carlos Alcaraz, il y a une grande diffé­rence. Ou prenons Roger Federer, par exemple. Nous parlons main­te­nant de quel­qu’un qui pour­rait vrai­ment aider Carlos Alcaraz avec le jeu avec lequel il n’est pas très à l’aise. Et je pense que Roger Federer serait l’en­traî­neur idéal pour Carlos Alcaraz ».

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 08:16

