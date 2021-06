Les forfaits de Rafael Nadal et Roger Federer seraient fina­le­ment de bons signes. Consultant pour Eurosport UK, Mats Wilander a comme souvent inter­prété l’ac­tua­lité. Il a évoqué les chances du suisse à Wimbledon, donné son avis sur Naomi Osaka. Et il s’est égale­ment exprimé sur le forfait de Roger Federer à Roland‐Garros avant le match contre Matteo Berrettini, ainsi que le retrait de Rafael Nadal pour Wimbledon et les Jeux Olympiques. Pour le Suédois, les joueurs aux 20 Grands Chelems se préservent car ils n’ont pas l’in­ten­tion d’ar­rêter leur carrière dans les prochains mois.

« Ils nous disent simple­ment : « Nous ne sommes pas partis, nous sauvons simple­ment nos corps. Nous serons là pendant encore trois ou quatre ans », a estimé Mats Wilander.

Peut‐être a‑t‐il raison. Espérons le. Ou peut‐être que Rafael Nadal était réel­le­ment touché physi­que­ment après sa saison sur terre battue. Et que Roger Federer avait parti­cu­liè­re­ment besoin de repos à l’ap­proche de son grand objectif Wimbledon.