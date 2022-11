Les images, rares, ont fait le tour du monde. Elles montrent un Novak Djokovic tota­le­ment épuisé, pris de trem­ble­ments, à la fin d’un deuxième set d’une haute inten­sité dans un troi­sième match de poule pour­tant sans réel enjeu, du moins sur le papier, au Masters à Turin le 18 novembre dernier. Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a donné son avis sur cette scène.

« Je pense que montrer à votre adver­saire que vous ne vous sentez pas bien, que vous trem­blez un petit peu, c’est vrai­ment la dernière chose que vous souhaitez faire. Je ne pense pas que tout cela soit fait exprès pour une raison précise. C’est juste que de nos jours, ce n’est plus impor­tant. On dévoile ses émotions à tout le monde, on montre l’état dans lequel on est quand on joue. Et après, en confé­rence de presse, on dit : ‘Je suis un petit peu blessé.’ C’est juste diffé­rent de ce qu’on faisait avant. A l’époque, on essayait de tout cacher. J’aime que ça n’ait pas d’im­por­tance pour Novak, et je ne pense pas que ça en ait pour les autres non plus », a estimé le septuple vain­queur en Grand Chelem.