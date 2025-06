Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, après la finale d’an­tho­logie entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à Roland‐Garros, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a expliqué ce qui l’im­pres­sion­nait le plus chez l’Italien.

« J’ai vu des joueurs frapper la balle plus fort que Jannik, mais aucun ne la frappe aussi fort et aussi tôt. Sinner est un joueur excep­tionnel, cela ne fait aucun doute. Il est beau­coup plus diffi­cile de frapper aussi fort et avec autant de régu­la­rité quand on prend la balle aussi tôt. Nous avons vu beau­coup de joueurs se tenir à trois mètres derrière la ligne de fond sur une terre battue et frapper fort, car ils ont le temps d’ali­gner la balle et d’ob­tenir cette connexion. Sinner ne fait pas cela. Il se tient debout sur la ligne de fond, il frappe la balle très fort et je n’ai jamais vu quel­qu’un, dans toute ma carrière dans le tennis, qui combine aussi bien ces deux choses frapper la balle aussi fort et la prendre aussi tôt. »