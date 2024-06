Avec leur affron­te­ment en demi‐finale de Roland‐Garros, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz confirment encore un peu plus que le public a trouvé la nouvelle riva­lité du circuit ATP.

Les deux joueurs ont réussi à leur manière cette quin­zaine. L’Italien est devenu numéro un mondial, quand le Murcien a remporté sa première Coupe des Mousquetaires. De quoi déchaîner les passions auprès des fans.

Dans un entre­tien accordé à l’Équipe, Mats Wilander a clai­re­ment donné sa préfé­rence pour le triple cham­pion du Grand Chelem, à sa manière.

« Alcaraz n’a que 21 ans et il a montré qu’il n’a pas besoin de jouer le meilleur tennis pour gagner, il est le signe des plus grands. Ses chances de remporter d’autres Chelems sont très élevées et ce n’est pas grâce à ses coups, mais grâce à son cerveau et à son courage, il est incroyable. Il dispose d’un arsenal immense et je suis sûr qu’a­près les trois grands, il sera une véri­table béné­dic­tion pour notre sport. Être numéro un, c’est juste une affaire d’or­di­na­teur, de données. Les gens préfé­re­ront toujours le tennis en direct à la machine. »