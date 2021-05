Les anciens grands noms du tennis, devenus consul­tants, donnent leur avis avant le début de Roland‐Garros. Mats Wilander a accordé une inter­view à Marca dans laquelle il n’est vrai­ment pas tendre avec Dominic Thiem, en diffi­culté sur le court depuis son sacre à l’US Open en septembre 2020. Pour le Suédois, ce premier titre en Grand Chelem est unique­ment dû à la disqua­li­fi­ca­tion de Novak Djokovic et à l’ab­sence de Rafael Nadal et Roger Federer.

« Quand nous avons vu la finale de l’US Open entre Thiem et Zverev, il est facile de voir qu’ils ne sont pas prêts à gagner un Grand Chelem contre Rafa, Roger et Novak. La seule raison pour laquelle Thiem a gagné à New York est que les trois autres n’étaient pas là. Quelqu’un devait gagner et c’était Dominic dans une finale qui a été horrible pour moi. C’était une finale entre êtres humains quand on est habitué à un Big 3 qui ne l’est pas », a lâché Mats Wilander au média espagnol.