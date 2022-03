Consultant pour Eurosport, Mats Wilander s’est montré extrè­me­ment ferme concer­nant Alexander Zverev et son coup de sang sur le tournoi d’Acapulco où il a cassé sa raquette à quelques centi­mètres des jambes de l’ar­bitre. S’il a depuis été sanc­tionné d’une amende maxi­male de 40 000 dollars, le 3e joueur mondial a été auto­risé à jouer dès ce week‐end où il affron­tera le Brésil en Coupe Davis avec l’équipe d’Allemagne.

Pour Mats, cette déci­sion est tout sauf normale et il préco­nise même une sorte de thérapie avant de laisser Sascha revenir sur un court de tennis.

« Si un joueur casse sa raquette sur la chaise de l’ar­bitre et qu’il est litté­ra­le­ment à quelques centi­mètres de frapper la jambe de l’ar­bitre, il ne devrait pas être auto­risé à revenir sur un court de tennis avant d’avoir suivi une sorte de réédu­ca­tion, un certain temps. Nous devons le punir en consé­quence, et le laisser sortir et jouer au tennis profes­sionnel la semaine suivante ou deux semaines après, c’est trop tôt. Pour moi, l’argent ne fait pas l’af­faire, et je pense que vous donnez à quel­qu’un qui a ce compor­te­ment soit une suspen­sion de trois mois, soit une suspen­sion de six mois. Vous ne lui permettez pas de jouer les tour­nois les plus impor­tants de son calen­drier. Or, les tour­nois les plus impor­tants sont proba­ble­ment les Grands Chelems, l’ATP 1000 et la Coupe Davis. Je veux dire, je ne sais pas où l’on trace la ligne, mais il est certain que le fait de sortir et de parti­ciper à une compé­ti­tion sous quelque forme que ce soit immé­dia­te­ment, ne semble pas très juste pour les autres joueurs. »