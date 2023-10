Revenant sur la finale de l’US Open entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, l’Australien Willy Masur, ancien 15e joueur mondial, s’est dit impres­sionné par la faculté du Serbe à monter au filet comme un véri­table spécia­liste du genre.

« Ce qui m’a le plus impres­sionné dans sa finale contre Medvedev, c’est le fait qu’il soit monté 44 fois au filet. Il a servi et volleyé environ 35 fois, pour un taux de réus­site de 90 %. Il faisait telle­ment de volées, couvrait le filet comme Pat Rafter et Stefan Edberg réunis. », a déclaré Masur dans le dernier podcast de l’Open d’Australie, The AO Show.