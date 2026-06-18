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Wimbledon tranche pour Kyrgios, Monfils et Evans : ça fait jaser !

Par
Baptiste Mulatier
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Wimbledon a offi­ciel­le­ment bouclé l’at­tri­bu­tion de ses wild cards pour l’édi­tion 2026.

Si Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov ont obtenu une invi­ta­tion pour inté­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal, toutes les autres ont été accor­dées à des joueurs britan­niques. Mais pas à Daniel Evans, pour­tant sur le point de tirer sa révé­rence à l’issue du Grand Chelem londonien. 

Les deux dernières wild cards encore en jeu n’ont donc pas été attri­buées non plus à Nick Kyrgios, fina­liste en 2022, ni à Gaël Monfils, qui dispute la dernière saison de sa carrière. 

« Je ne pense pas non plus que l’Australien fût en état de disputer le simple, mais c’est la dernière année de Gaël et c’était pour lui l’oc­ca­sion de faire ses adieux à ce tournoi », a notam­ment réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X. 

Concernant Daniel Evans, l’ab­sence d’in­vi­ta­tion suscite égale­ment de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux. L’ancien numéro 21 mondial devra passer par les quali­fi­ca­tions pour tenter de disputer une dernière fois le tableau prin­cipal de Wimbledon.

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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