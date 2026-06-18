Wimbledon a offi­ciel­le­ment bouclé l’at­tri­bu­tion de ses wild cards pour l’édi­tion 2026.

Si Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov ont obtenu une invi­ta­tion pour inté­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal, toutes les autres ont été accor­dées à des joueurs britan­niques. Mais pas à Daniel Evans, pour­tant sur le point de tirer sa révé­rence à l’issue du Grand Chelem londonien.

Les deux dernières wild cards encore en jeu n’ont donc pas été attri­buées non plus à Nick Kyrgios, fina­liste en 2022, ni à Gaël Monfils, qui dispute la dernière saison de sa carrière.

« Je ne pense pas non plus que l’Australien fût en état de disputer le simple, mais c’est la dernière année de Gaël et c’était pour lui l’oc­ca­sion de faire ses adieux à ce tournoi », a notam­ment réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

OFICIAL 🚨



Wimbledon no ha dado wild­card ni a Monfils ni a Kyrgios.



Tampoco creo que el austra­liano estu­viera para jugar el singles, pero este es el último año de Gael y era su opor­tu­nidad de despe­dirse de este torneo. https://t.co/uPELWYV1Pt — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

Concernant Daniel Evans, l’ab­sence d’in­vi­ta­tion suscite égale­ment de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux. L’ancien numéro 21 mondial devra passer par les quali­fi­ca­tions pour tenter de disputer une dernière fois le tableau prin­cipal de Wimbledon.