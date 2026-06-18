Wimbledon a officiellement bouclé l’attribution de ses wild cards pour l’édition 2026.
Si Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov ont obtenu une invitation pour intégrer directement le tableau principal, toutes les autres ont été accordées à des joueurs britanniques. Mais pas à Daniel Evans, pourtant sur le point de tirer sa révérence à l’issue du Grand Chelem londonien.
Les deux dernières wild cards encore en jeu n’ont donc pas été attribuées non plus à Nick Kyrgios, finaliste en 2022, ni à Gaël Monfils, qui dispute la dernière saison de sa carrière.
« Je ne pense pas non plus que l’Australien fût en état de disputer le simple, mais c’est la dernière année de Gaël et c’était pour lui l’occasion de faire ses adieux à ce tournoi », a notamment réagi le journaliste espagnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.
OFICIAL 🚨— José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026
Wimbledon no ha dado wildcard ni a Monfils ni a Kyrgios.
Tampoco creo que el australiano estuviera para jugar el singles, pero este es el último año de Gael y era su oportunidad de despedirse de este torneo. https://t.co/uPELWYV1Pt
Concernant Daniel Evans, l’absence d’invitation suscite également de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L’ancien numéro 21 mondial devra passer par les qualifications pour tenter de disputer une dernière fois le tableau principal de Wimbledon.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 08:40