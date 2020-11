Dans une courte interview donnée à l’Equipe, le père de Dominic explique qu’il n’a finalement jamais eu à forcer son fils qui depuis sa tendre enfance a toujours adoré se dépenser et donner le maximum, c’est dans sa nature : « Je ne l’ai jamais poussé ! Je l’ai toujours connu motivé et joyeux. Il n’a jamais demandé combien de temps allait durer un entraînement, simplement parce qu’il adorait ça. Avec sa mère, on était très jeunes quand il est né. Vingt ans. On donnait des cours de tennis pour se faire un peu d’argent. Dominic était toujours avec nous car mes parents travaillaient encore. À chaque fois qu’il y avait un moment de libre, il venait avec nous sur le court. On n’était pas comme des parents russes « typiques » avec le rêve américain et l’idée d’amener son enfant à l’Académie Bollettieri pour qu’il devienne une star. On n’avait aucune attente particulière »