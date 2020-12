L’année 2020 de Dominic Thiem est plus que réussi. L’Autrichien a remporté son premier Grand Chelem, et s’est aussi incliné en finale en Australie et à Londres. Il a disputé trois des quatre finales des plus gros tournois cette année. Son père, Wolfgang Thiem, estime qu’elles auraient pu tourner dans un sens comme dans l’autre.

« Il aurait pu gagner ou perdre les trois grandes finales, c’était si serré. De grands changements ne sont plus nécessaires après les progrès qu’il a réalisés au cours de la dernière année et demie. Il a maintenant 27 ans. Maintenant, il doit conserver ce niveau et continuer », a constaté l’Autrichien dans des propos rapportés par Sportskeeda.

Le père du numéro 3 mondial a également confirmé l’envie de son fils de disputer les Jeux Olympiques l’été prochain.

« Il veut jouer les Jeux olympiques, c’est son souhait. Cela m’a aussi surpris, mais il se peut bien qu’avec la victoire en Grand Chelem, il soit maintenant un peu plus libre et puisse également se concentrer sur de tels choses. Les Jeux Olympiques ne comptent pas vraiment beaucoup en tennis, mais c’est sa décision. »