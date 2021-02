Formateur et men­tor de Dominic Thiem durant près de 15 ans, Gunter Bresnik réclame tou­jours à son ancien pou­lain une impor­tante somme d’argent liée à divers contrats pas­sés entre le coach et le clan Thiem. Sèchement bat­tu par Grigor Dimitrov en hui­tièmes de finale de l’Open d’Australie, pas grand monde si ce n’est per­sonne n’a recon­nu le 3e joueur mon­dial sur le court. Suite à cette défaite, Thiem a recon­nu plu­sieurs sou­cis, notam­ment phy­siques, sans entrer dans les détails.

Mais à en croire son père, Wolfgang, le litige avec son ancien coach pèse­rait lourd dans la balance et évoque même une sorte de « burn out » : « Je pense que tout le méli‐mélo avec la qua­ran­taine, entre autres, et les décla­ra­tions de son ex‐entraîneur Günter Bresnik, où il a répé­té que Dominic lui devait tout et qu’il l’a for­mé en tant qu’ath­lète mais aus­si en tant que per­sonne, bien sûr, ça colle », a décla­ré le papa du lau­réat de l’US Open 2020 dans des pro­pos rap­por­tés par Essentially Tennis.