Dans les colonnes de Kronen Zeitung, Wolfgang Thiem, le père de Dominic, a donné son avis la pause forcée du circuit et selon lui, le Big 3 arrivera à mieux gérer cette suspension : « Cette coupure peut être un avantage pour Djokovic, Nadal ou Federer car ils savent comment gérer ça puisqu’ils ont des longues périodes sans jouer à cause de blessures. »

Le père de Dominic, qui est aussi le coach de Dennis Novak (85e), explique également l’importance de se maintenir en forme : « C’est étrange pour tout le monde, nous ne savons pas quand ça va reprendre, juillet, août ou janvier. Si quelqu’un est négligent, il est possible qu’il prenne du retard. C’est pourquoi nous veillons à ce que Dominic et Dennis (Novak, le joueur qu’il entraîne) disposent de tout pour qu’ils soient préparés dans d’excellentes conditions. » Enfin, il termine sur quoi il travaille avec son fils : « Nous travaillons beaucoup pour stabiliser le revers et sur les transitions vers le filet. »