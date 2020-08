Le rôle des parents est primordial dans la carrière d’un champion. On sait que la famille Thiem a fait quelques sacrifices pour permettre à Dominic de pouvoir son ascension en s’appuyant sur les moyens indispensables pour réussir.

Son père est revenu récemment sur le rôle qu’il avait pu jouer avec sa femme pour que son fils puisse toujours progresser : « Je dois dire que lorsque Dominic a mûri, ma femme et moi avons également mûri avec lui. Par exemple quand il a perdu contre Fratangelo en 2011 (en finale des juniors de Roland Garros), nous étions un peu effondrés sur le moment puis l’on a compris qu’il fallait toujours avoir une attitude positive. »

Positive et pas trop intrusive : « En tant que parent, il est difficile de trouver les bons mots car comme je l’ai mentionné, vous réagissez émotionnellement. En tant que formateur, vous gardez plus de distance parce que c’est votre travail, vous êtes capable d’être plus objectif. Au début c’était difficile d’accepter cela. C’est beaucoup mieux maintenant parce que j’ai moi-même acquis de l’expérience et je sais quel rôle je peux jouer. »