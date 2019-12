Dans un entretien accordé à Heute, Wolfgang Thiem, père de Dominic, annonce la couleur pour la saison prochaine. « L’objectif pour 2020 est clair : gagner un tournoi du Grand Chelem et le Top 3, confie son père. Il faut le dire. » Son père affiche également sa satisfaction du travail accompli avec Nicolas Massu, son coach depuis cette année : « Il lui a donné de la liberté et le temps d’apprendre. Cette sécurité rend Dominic plus fort. Maintenant, il faudra stabiliser son revers et parvenir à être encore plus puissant. »

En 2019, Dominic Thiem a disputé sa deuxième finale de Grand Chelem à Roland-Garros après avoir remporté son premier Masters 1000 à Indian Wells. Il a surtout terminé l’année avec des titres à Pékin, Vienne et une finale au Masters de Londres.