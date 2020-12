Père et membre important du staff de Dominic Thiem, Wolfgang a accordé une interview au quotidien autrichien Kronen Zeitung dans lequel il fait il fait le tour de l’actualité. Alors qu’un vaccin devrait être rapidemment proposé à la population mondiale d’ici quelques semaines, le papa de l’Autrichien est résolument contre une campagne de vaccination obligatoire.

« Si vous me demandez tout de suite si je me ferais vacciner contre le coronavirus ou non, ma réponse est non. Dans la première vague de vaccinations, peut-être que les premières personnes à risque et le personnel médical seront vaccinés. Le problème pour moi est dans la vaccination obligatoire. Beaucoup d’autres personnes liées au tennis ont la même pensée que moi. Vous ne pouvez pas forcer les gens à se faire vacciner dans le seul but de pouvoir jouer un tournoi. »