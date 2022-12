S’il désigne plutôt Jannik Sinner comme outsider prin­cipal derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal pour l’Open d’Australie (16 au 29 janvier 2023), Todd Woodbridge s’est enflammé au sujet du plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Carlos Alcaraz, qu’il compare à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Carlos possède le meilleur du style des trois grands. Il a la volée de Federer, la téna­cité de Nadal et le dépla­ce­ment sur le terrain de Djokovic. Si vous mettez tout cela ensemble, vous obtenez un ensemble impres­sion­nant », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial en double.