L’ancien joueur austra­lien est impres­sionné par le récent parcours du numéro 1 mondial et notam­ment sur le fait d’avoir pu revenir de deux set à zéro dans le même tournoi, c’est ce qu’il a évoqué ce week‐end à Sunday Sports.

Pour lui, il s’agit d’un immense exploit que l’on a pas assez souligné : « Ce que Novak a réussi à produire à Paris est l’un des meilleurs des exploits au niveau mental que vous ne verrez jamais se repro­duire. Je trouve qu’on ne l’a pas assez souligné. En finale, ses efforts de concen­tra­tion ont été incroyables, son retour alors qu’il était en dehors du coup a été fou » a déclaré l’Australien.

« Je pense qu’il a les cartes pour tenter le fameux Grand Chelem en or. Il s’est bien reposé, et on voit qu’il est frais. Il va arriver à Wimbledon en s’étant vider la tête. Il sera le très grand favori du tournoi, cela ne fait pas de doute »