Ancien numéro 1 mondial en double et 19e en simple, l’Australien Todd Woodbridge, qui est aussi consul­tant pour la télé austra­lienne, s’est forcé­ment exprimé sur l’édi­tion 2023 de Wimbledon qui débu­tera ce lundi 3 juillet. Et selon lui, Novak Djokovic est plus que favori du tournoi.

« Djokovic est proba­ble­ment le plus grand favori de Wimbledon que j’ai vu depuis très long­temps. Je n’ai pas vu de concur­rent assez solide pour l’empêcher de remporter le titre cette année. Je ne pense toujours pas qu’Alcaraz, sur cinq sets, ait la constance et la concen­tra­tion pour battre Novak. Nous savons qu’il a le jeu pour le battre. Le résultat au Queen’s, cepen­dant, m’a assez surpris car je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’Alcaraz gagne ce tournoi. »