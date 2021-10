Consultant pour diffé­rents médias austra­liens, l’an­cienne légende du double s’est récem­ment exprimé sur Roger Federer et la proba­bi­lité de le voir s’ali­gner en janvier prochain sur l’Open d’Australie. Selon Todd, cette éven­tua­lité est très peu probable, tout comme celle de voir le Suisse remporter à nouveau un Grand Chelem.

« Il est très peu probable qu’il gagne encore un Grand Chelem. S’il devait en gagner un, je pense que le seul qu’il serait capable d’aller cher­cher est Wimbledon. Il a subi une nouvelle opéra­tion au genou… Il ne sera pas sur le court pendant un certain temps et je ne pense pas que nous le verrons à l’Open d’Australie en janvier prochain. Il ne va pas gagner à Roland‐Garros, et il a 40 ans. Je pense que Roger va sortir et jouer de beaux matchs, mais gagner sept matchs pour remporter un tournoi du Grand Chelem, je ne pense pas que nous allons voir cela. »