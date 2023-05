Invité à s’ex­primer sur le cas Holger Rune lors d’un entre­tien sur le site de l’Open d’Australie, la légende du double austra­lien, Todd Woodbridge, a pris la défense du jeune danois qui est critiqué de part et d’autre ces derniers temps en raison de son carac­tère volca­nique sur le court.

« Holger Rune devrait être ajouté à cette liste. C’est comme s’il disait : ‘Attendez une minute, je suis dans cette équa­tion et vous devez commencer à parler de moi’. Je le vois comme le nouvel anta­go­niste du jeu ; Je pense qu’il apporte une très grande énergie aux matchs qui offrent une autre histoire au sein des tour­nois. C’est un joueur « in your face ». Essentiellement, il a repris le rôle de Nick Kyrgios dans cette géné­ra­tion, mais il a cette atti­tude de compé­ti­ti­vité et de victoire à tout prix, ce que Lleyton Hewitt avait tellement. »