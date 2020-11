Le débat sur les matchs en 5 sets en Grand Chelem est déjà scellé. Personne, sauf Novak Djokovic et du bout des lèvres Daniil Medvedev sont favorable à cette idée.

Tood Woodbridge qui est très investi dans le monde du tennis après une carrière fructueuse a tenu à donner son avis sur la question, une analyse qui finalement regroupe l’ensemble des critiques essuyées par Novak Djokovic de la part des amoureux du tennis. « Je détesterais voir le tennis suivre cette voie. Le caractère unique des tournois majeurs est un pilier du tennis et de sa notoriété. Pour devenir un grand champion de tennis, vous avez besoin de beaucoup de qualités, vous avez besoin de compétences, vous devez être tactiquement astucieux et aussi avoir un physique. Si nous devions jouer les tournoi du Grand Chelem en 3 sets gagnants, on changerait la nature même de notre sport » a expliqué l’Australien.

Dans son argumentation, il s’étonne aussi que ce soit un joueur du niveau de Novak Djokovic qui puisse formuler cette idée : « Je suis surpris par les commentaires de Novak. Il est l’un de ces joueurs qui utilise le format « best-of-cinq » aussi bien que n’importe qui. Il a une excellente forme physique, il rebondit bien après des matches difficiles, et cela lui a permis de gagner des matchs qu’il n’aurait peut-être pas gagnés s’ils étaient plus courts. »