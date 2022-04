Todd Woodbridge, la légende du double austra­lien, ne s’était pas encore exprimé sur le phéno­mène Carlos Alcaraz après la tournée améri­caine du mois de mars où il a atteint les demi‐finale à Indian Wells et remporté le titre à Miami.

C’est désor­mais chose faite avec cette inter­view accordée au site de l’Open d’Australie. Un entre­tien dans lequel le consul­tant se dit très enthou­siaste par la trajec­toire de l’Espagnol de 18 ans.

« Alcaraz a main­te­nant la possi­bi­lité de construire son jeu, d’être le joueur domi­nant. À 18 ans, il est encore en train de mûrir, il va encore déve­lopper son jeu. Techniquement, il est solide, et il va devenir encore plus fort. Il dispose main­te­nant d’un certain temps pour faire de son style de jeu le meilleur et le plus diffi­cile à battre. La façon dont il s’est comporté sur le terrain a été robuste, mais son compor­te­ment a été exem­plaire. Il a du cran, il est déter­miné. Ces attri­buts sont tous très impor­tants pour créer ce joueur complet. On dirait qu’il a observé Rafa et Roger et qu’il s’est dit : ‘C’est comme ça que je dois faire pour être le meilleur joueur possible’. Vous regardez l’équipe qui l’en­toure, et son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, est solide. Il n’y a pas de fiori­tures, c’est du travail. L’éthique que Juan Carlos avait pour atteindre la première place mondiale est ce que cet enfant aime et voit, et c’est ce qui fonc­tionne. Il semble prendre de bonnes déci­sions à un jeune âge. C’est assez exci­tant pour le sport. »