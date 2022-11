Après s’être réjoui de la déci­sion de son gouver­ne­ment de fina­le­ment auto­riser Novak Djokovic à voyager sur le terri­toire austra­lien pour disputer l’Open d’Australie prévu du 16 au 29 janvier 2023, la légende du double austra­lien et consul­tant pour plusieurs médias, Todd Woodbridge, est allé encore plus loin en esti­mant que le Serbe devrait être numéro un mondial en lieu et place de Carlos Alcaraz.

Un raison­ne­ment loin d’être illo­gique même s’il faut bien recon­naître que le prodige espa­gnol n’a pas volé sa place après son sacre à l’US Open… où Djokovic était interdit de séjour. « Les clas­se­ments de cette année sont telle­ment faussés. Dans mon esprit, Novak est toujours le numéro 1 mondial, et son retour est très impor­tant », a déclaré Todd Woodbridge dans des propos rapportés par Express.