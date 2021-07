Depuis quelques jours et la diffu­sion de son tweet « incen­diaire » concer­nant « le coaching sur le court pour tous les points », Stefanos Tsitsipas a fait bondir certaines person­na­lité du tennis dont Nick Kyrgios et la légende du double austra­lien Todd Woodbridge. Ce dernier, inter­rogé par Wide World of Sports, a bien du mal à comprendre la démarche du Grec qui n’a, selon lui, vrai­ment pas besoin de ça.

« Je ne suis pas d’ac­cord avec Tsitsipas. Je peux comprendre sa démarche, mais l’in­di­vi­dua­lité dans ce sport est ce qui le distingue des autres. Il faut conserver ce carac­tère unique d’avoir à trouver votre propre moyen de sortir d’un problème. Vous êtes seul et cela dépend de votre capa­cité à apporter un chan­ge­ment pour modi­fier le résultat. Il (Tsitsipas) a évidem­ment l’im­pres­sion qu’il en a besoin, ce qui pour moi est un peu une surprise, a lancé Woodbridge. Je pense que Stef a l’un de ces jeux qui est capable de recon­naître les forces et les faiblesses de son adver­saire et de les décom­poser. Je pense qu’il gagne­rait à avoir plus confiance en ses propres capa­cités, plutôt que de demander à quel­qu’un de le lui confirmer. »