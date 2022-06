L’ancien joueur austra­lien dont le palmarès de double est impres­sion­nant s’est exprimé derniè­re­ment au sujet de la qualité de la volée d’un certain Rafael Nadal. Ses confi­dences ont eu lieu dans le cadre du podcast de l’US Open. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Mark apprécie la main de Rafa.

« J’ai eu la chance de jouer avec l’un des plus grands volleyeurs, McEnroe et du côté féminin avec Martina Navratilova. Leurs jeux ont été conçus pour être au filet, c’était aussi le cas pour Stefan Edberg ou encore Pat Rafter. Aujourd’hui quand je commente et que je vois Nadal arriver au filet, je me dis qu’il a la même atti­tude que ces spécia­listes. D’ailleurs, je le consi­dère comme le meilleur volleyeur de notre jeu aujourd’hui. Sa tech­nique n’est pas toujours clas­sique et surtout il est toujours très bien placé pour exécuter la volée idéale »