Retraitée depuis quelques mois à cause d’une maladie qui lui paralyse par moment certains de ses membres (la polyarthrite rhumatoïde), Carline Wozniacki a donné une interview au quotidien espagnol Marca dans lequel elle a été interrogée sur le meilleur joueur de l’histoire (Greatest Of All Time). Et sa réponse semble assez claire, même si elle préfère attendre encore quelques temps avant de se prononcer définitivement.

« Pour le moment, je choisirais Roger Federer, mais nous devons voir ce qui se passera dans les prochaines années. Rafael Nadal et Novak Djokovic méritent également cette qualification… La vérité est que le tennis leur manquera beaucoup à leur retraite », a déclaré la Danoise qui sait très bien de quoi elle parle.